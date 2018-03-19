Премьер-министр Японии попросил о встрече с лидером КНДР

Власти Японии обратились к Южной Корее с просьбой помочь в организации встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

«Правительство Японии попросило Республику Корея стать посредником для проведения встречи премьера Абэ и председателя Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказал желание провести встречу с лидером КНДР. Он сделал это в ответ на предложение Ким Чен Ына. Встреча состоится при посредничестве властей Южной Кореи предположительно до мая текущего года.