В ЦИК РФ обработали 99% итоговых протоколов с избирательных участков

Лидирующий на президентских выборах действующий глава государства Владимир Путин получил голоса 76,65% россиян на момент, когда обработано 99% итоговых протоколов с избирательных участков. Цифры приводит ЦИК РФ.

На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин, его поддержали 11,82% избирателей. Третье место занимает лидер ЛДПР Владимир Жириновской с уровнем поддержки в 5,68%, на четвертом – Ксения Собчак и 1,66% голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что действующий президент побил рекорд по поддержке за всю историю постсоветской России. По состоянию на 4:20 по московскому времени было известно, что свои голоса в пользу Путина отдали около 54 736 840 россиян. Таким образом Путин побил рекорд Дмитрия Медведева, за которого в 2008 году проголосовали 52,5 миллиона жителей страны.

Выборы президента России состоялись 18 марта. В данный момент специалисты ЦИК РФ продолжают обрабатывать информацию, однако победа нынешнего главы государства выглядит безоговорочной. С этим Путина уже поздравили ряд руководителей иностранных государства, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин.