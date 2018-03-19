Марадона поздравил Путина с победой на выборах

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента в России. Его результат он назвал отличным.

«Я восхищаюсь им, потому что годы идут, а он сохраняет свои убеждения и ту же саму энергию», - написал он на своей странице в Instagram.

Он также поздравил «русский народ» с переизбранием действующего главы государства на новый срок.

Ранее свои поздравления Владимиру Путину выразили председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин, кубинский лидер Рауль Кастро, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.