Климкин потребовал от Евросоюза ввести санкции против Герхарда Шредера

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Евросоюзу необходимо ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Об этом сообщает немецкий Bild.

По словам Климкина, Шредер заслужил персональных санкций от Евросоюза, поскольку якобы является «лоббистом» президента России Владимира Путина. Глава МИД Украины добавил, что санкции необходимо наложить на всех европейских политиков, кто «лоббирует» интересы Владимира Путина.

«Важно вводить санкции против тех, кто продвигает проекты Владимира Путина за рубежом. Герхард Шредер является самым важным лоббистом для Путина во всем мире. Евросоюзу следует подумать, как поступить с этим», - сказал изданию глава МИД Украины.

По мнению автора статьи в Bild, Шредер действительно «виновен» в дружбе с Путиным. Он подчеркивает, что бывший канцлер ФРГ якобы пытался повлиять на США и Европу с целью смягчить антироссийские санкции и способствовать продвижению проекта «Северный поток-2», против которого недавно открыто выступили в США.