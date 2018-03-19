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Названы лучшие и худшие модели авто известных марок

Андрей Аркадьев
04:53 19.03.2018
Специалисты проанализировали модели машин, выпущенные компаниями Honda, Mazda, Ford, Mitsubishi и Toyota
Названы лучшие и худшие модели авто известных марок
Фото: honda.co.ru

Эксперты назвали самые удачные и неудачные легковые автомобили, выпущенные компаниями Honda, Mazda, Ford, Mitsubishi и Toyota. Обзор транспортных средств выложен на сайте издания «Автоновости дня».

Специалисты не рекомендуют приобретать следующие модели компании Honda: кроссоверы Pilot и седан Crostour. При покупке первого варианта автомобиолисту необходимо будет заплатить высокую транспортную пошлину, если мощность мотора превосходит 249 «лошадей». Что касается Crostour, то его тяжело перепродать.

Компания Mazda имеет проблемы с моторами и системой шумроизоляции в моделях CX-7 и CX-9 начальных поколений, а за ремонт кузова автомобилей придется выложить значительную сумму.

Поклонникам Ford специалисты советуют не покупать Focus 3 и Kiga.  Эксперты отмечают, что третья версия данного бренда может доставить много проблем, то же самое можно сказать и о кроссовере.

У японской марки Mitsubishi оказалось много достойных вариантов: Lancer 9, L200, Pajero Sport, Pajero. Паркетник ASX посчитали неудачной моделью из-за плохой шумоизоляции и небольшого салона. Поклонникам Toyota лучше покупать Toyota Land Criuser, Toyota Camry и Toyota Corolla.

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