Путин собрал наибольшее число голосов россиян за всю историю России

Лидирующий на президентских выборах в России действующий глава государства Владимир Путин установил еще один рекорд, собрав поддержку наибольшего количества россиян за всю историю страны. Цифры приводит ЦИК РФ.

По состоянию на 4:20 по московскому времени известно, что голоса за Путина отдали 54 736 840 граждан Российской Федерации. Предыдущий рекорд принадлежит бывшему президенту Дмитрию Медведеву, за которого в 2008 году проголосовали 52,5 миллионов россиян.

Ранее стало известно, что Владимир Путин преодолел и другую рекордную для себя отметку. Он получил наибольшее количество голосов россиян за свою политическую карьеру, побив собственный максимум на выборах 2004 года, где за него проголосовали 49,56 миллионов жителей страны.

Выборы президента России состоялись 18 марта. В данный момент специалисты ЦИК РФ продолжают обрабатывать информацию, посчитаны 98,95% бюллетеней, однако победа нынешнего главы государства выглядит безоговорочной. С этим Путина уже поздравили ряд глав иностранных государства, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин.