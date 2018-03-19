Названа вероятная причина самоубийства пилота, обвиненного в крушении Boeing на Украине

Бывший летчик ВСУ Владислав Волошин, которого подозревали в причастности к крушению Boeing 777 на Украине в июле 2014 года, мог покончить с собой из-за финансовых проблем. Об этом пишет издание «Новости N» со ссылкой на собственные источники.

Волошин после увольнения из армии работал и.о директора предприятия «Николаевский международный аэропорт». Как рассказал журналистам его коллега, в аэропорту возникли «непонятки» в системе финансирования.

Издание также цитирует бывших сослуживцев Волошина, которые утверждают, что финансовые сложности преследовали летчика все время после увольнения с воинской службы. Родственники Волошина, в свою очередь, ранее заявляли, что тот находился в угнетенном состоянии и «высказывал тревожные намерения».

Владислав Волошин покончил с собой накануне, 18 марта, у себя дома в Николаеве. В этот момент дома также находилась его семья - жена и двое малолетних детей.

На месте самоубийства следователями был обнаружен пистолет ПМ со спиленным номером. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.