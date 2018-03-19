В России резко упали цены на новейший Samsung Galaxy S9

Через два дня после начала продаж новейшего флагмана от корпорации Samsung цена за смартфон резко упала на десять тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные агрегатора «Яндекс Маркет».

На старте официальные продавцы смартфона просили за него в России 59 990 за версию с 64 гигабайтами памяти. Продажи начались 16 марта, однако уже сейчас S9 возможно приобрести за пятьдесят тысяч рублей, пусть и не в фирменном магазине.

Это типично для ценовой политики Samsung в России. На старте аппараты корейской компании, как правило, продают по завышенной цене, однако в скором времени цены на рынке падают.

Ранее сообщалось, что в России подешевел другой топовый смартфон Samsung - Galaxy A7. Цена на него упали сразу на 38%, теперь аппарат можно приобрести за 20 тысяч рублей вместе 33 тысяч.