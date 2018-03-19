Си Цзиньпин поздравил Путина с победой на выборах

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерацией. Свои поздравления лидер КНР отправил телеграммой, передает РИА Новости со ссылкой на агентство «Синьхуа».

В поздравительной телеграмме китайский лидер отметил, что в данный момент России и Китаю удалось достигнуть небывалого уровня межгосударственных отношений. Си Цзиньпин выразил готовность совместно работать над дальнейшим улучшением отношений между страна.

В данный момент в ЦИК РФ продолжают обрабатывать информацию с избирательных участков, подсчитано почти 98% бюллетеней. Однако победа Владимира Путина уже выглядит безоговорочно – за него, согласно наиболее актуальной информации, отдали свои голоса 76,6% российских избирателей.

Ранее кандидата в президенты РФ Владимира Путина, лидирующего на состоявшихся 18 марта выборах, поздравили и другие мировые лидеры, в том числе президент Венесуэлы Николас Мадуро, руководитель Кубы Рауль Кастро и глава Казахстана Нарсултан Назарбаев.