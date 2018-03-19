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Все владельцы Sony Playstation 3 могут получить крупную денежную компенсацию

Вадим Синицын
03:36 19.03.2018
Корпорация Sony выплачивает компенсации всем владельцам приставки, которые приобрели с целью использовать в качестве компьютера под управлением Linux. Для получения денег необходимо оставить онлайн-заявку.
Все владельцы Sony Playstation 3 могут получить крупную денежную компенсацию
Фото: Pixabay

Все владельцы игровых приставок Sony Playstation 3 могут официально получить с корпорации Sony значительную сумму денег. Об этом сообщает портал СNet.

Компенсацию могут получить владельцы консолей первого поколения, которые приобрели их в период с первого ноября 2006 года по первое апреля 2010 года. Это связано с решением Sony исключить из функций консоли возможность запускать операционную систему Linux.

Дело в том, что во время первых продаж приставки компания позиционировала ее как устройство, которое способно частично заменить компьютер. Однако позже создатели Sony Playstation 3 создатели лишили ее этой функции, чем вызвала в свой адрес коллективный иск от ряда владельцев приставки.

После нескольких лет судов истцам удалось задуманное – корпорация проиграла в суде и выплатила всем подписавшим иск по 3500 долларов. Кроме того, Sony зарезервировала сумму в несколько миллионов, чтобы выплачивать из нее компенсации другим владельцам консоли, которые покупали ее с целью использовать в качестве компьютера.

Чтобы получить компенсацию в 65 долларов, любой владелец консоли может подать заявку на специальном сайте. В ней необходимо указать серийный номер консоли и подтвердить, что она покупалась для использования в качестве компьютера. Поскольку документально подтвердить такое намерение нельзя, надо просто дать корпорации «честное слово» и прочитать предупреждение о наказании за лжесвидетельство. Неизвестно, работает ли эта схема для владельцев консоли в России.

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