Рауль Кастро поздравил Путина с убедительной победой на выборах

Кубинский лидер Рауль Кастро поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом сообщил в Twitter посол Кубы в РФ Херардо Пеньяльвер Порталь.

«Президент Республики направил теплое поздравительное послание избранному президенту Российской Федерации по случаю его убедительной победы на выборах», - говорится в сообщении.

Выборы президента РФ состоялись в воскресенье, 18 марта. По итогам обработки 97,12% бюллетеней, Путин набирает 76,6% голосов избирателей, за него проголосовали свыше 50 миллионов человек.

С переизбранием на пост президента Путина уже поздравили президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и председатель КНР Си Цзиньпин.