Назарбаев поздравил Путина с переизбранием на пост президента

Руководитель Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента Российской Федерации. Об этом сообщается в аккаунте пресс-службы казахстанского лидера в Twitter.

«Состоялся телефонный разговор между Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным. В ходе беседы президент Казахстана поздравил Путина с победой на очередных выборах президента Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Ранее поздравил Путина с переизбранием на пост президента венесуэльский лидер Николас Мадуро. Он отметил тот факт, что на прошедших выборах россияне продемонстрировали патриотизм и приверженность демократии.

Выборы президента состоялись 18 марта. По итогам обработки 96,18% бюллетеней Путин получает 76,5% голосов избирателей (свыше 50 миллионов человек).