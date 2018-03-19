Умер начальник главка Росгвардии по Московской области

Руководитель Главного управления Росгвардии по Московской области Василий Глотов ушел из жизни в возрасте 57 лет. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства.

Генерал-майор полиции Василий Глотов возглавлял ГУ Росгвардии по Московской области с сентября 2017 года. До этого он управлял самарским главком Росгвардии, а также служил в отряде милиции особого назначения и во вневедомственной охране Московской области, занимая руководящие должности.

«Награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью «За отличную службу по охране общественного порядка», многими ведомственными наградами», - говорится в сообщении.

В числе рабочих заслуг Глотова – организация безопасности гостей и участников зимних Олимпийских игр в Сочи и Всемирной универсиады в Казани в качестве руководителя сводного отряда ГУ МВД РФ. Причины смерти генерал-майора на данный момент не уточняются.