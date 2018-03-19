Американский фермер нашел уникальную двухголовую змею

В американском штате Флорида фермер обнаружил удава с двумя головами. Мужчина сразу отнес змею ветеринарам, которые выяснили, что у рептилии также имеется два сердца и два пищевода, пишет National Geographic.

Специалисты считают, что у удава мало шансов на выживание, поскольку животное не сможет добыть необходимое количество еды.

По словам ветеринаров, у змеи могут быть общие почки и проблемы с дефекацией. Они добавили, что в природе подобное явление встречается не часто.