Путин получил рекордную за всю карьеру поддержку избирателей

Кандидат в президенты России Владимир Путин получил голоса более 50 миллионов россиян, таким образов, заслужив рекордную поддержку избирателей за всю свою карьеру. Об этом сообщили в ЦИК РФ.

Прежний рекорд в карьере Путин поставил на выборах 2004 года, получив поддержку 71,41% избирателей, однако на нынешних выборах он превзошел собственное достижение. Президент также превзошел свои результаты на выборах в 2012 году, где собрал 63,60% голосов.

На данный момент специалисты ЦИК РФ обработали данные с 92,86% протоколов с избирательных участков. На данный момент известно, что голоса в пользу действующего главы страны отдали 76,51% избирателей.

Нынешние выборы стали рекордными и по количеству желающих изъявить свою волю россиян. Они привлекли внимание и граждан РФ за границей – по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в загранучреждениях, консульствах и посольствах России за рубежом наблюдается беспрецедентно высокая явка.