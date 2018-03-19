Мадуро поздравил Путина с уверенной победой на выборах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Мадуро отметил, что российский народ продемонстрировал на выборах патриотизм, приверженность демократии и высокое политическое сознание.

Венесуэльский лидер подчеркнул, что сплоченность россиян является фундаментальной гарантией продвижения необходимого мирового политического баланса. Он также добавил, что Венесуэла и Россия являются братскими странами и союзниками.

«Обе страны сталкиваются с общими проблемами в борьбе с частыми маневрами империализма, пытающегося навязать свои анахронистические доктрины мирового господства. Есть много совместных проектов правительств двух стран, а также много проектов, которые предстоит предпринять в ближайшие годы», - сказал Мадуро (цитата по РИА Новости).

Выборы президента России состоялись в воскресенье, 18 марта. По итогам обработки около 95% бюллетеней Владимир Путин набирает 76,5% голосов, за него проголосовали более 50 миллионов избирателей.