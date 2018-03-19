Один из крупнейших телеканалов Украины показал карту страны без Крыма

Украинский телеканал СТБ показал в эфире карту Украины, на которой не было полуострова Крым. Об этом сообщают украинские «Вести».

Телезрители имели удовольствие наблюдать карту Украины без Крыма во время просмотра передачи «Холостяк» 16 марта. Карта иллюстрировала место действия одного из эпизодов шоу в Тернопольской области.

Руководство телеканала уже извинилось за показ настоящей карты Украины, объяснив случившееся технической ошибкой.

«Телеканал СТБ приносит свои извинения за недопустимую ошибку, которая произошла в программе "Холостяк"… Обращаем внимание наших зрителей, что данное изображение стало неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ о государственных границах Украины», - заявили в СТБ.

Однако объяснение не вполне удовлетворило «патриотично» настроенных украинцев. Они оставили множество комментариев в социальных сетях телеканала, обвиняя его руководство в сепаратизме и саботаже.