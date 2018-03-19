Опубликованы кадры падения гимнаста из Cirque du Soleil во Флориде

Гимнаст цирка Cirque du Soleil погиб во время выступления в американском штате Флорида в субботу,17 марта.

38-летний акробат Янн Арно сорвался с высоты, исполняя номер во время шоу Volta. Кадры падения артиста опубликованы в Сети.

Арно госпитализировали, но спасти его жизнь не удалось. Он был опытным артистом, проработал в этом шоу более пятнадцати лет. Обстоятельства гибели акробата выясняются.