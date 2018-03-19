Кадыров пожелал Путину новых успехов и свершений
Чеченский лидер отметил, что «победа Владимира Путина есть победа всего российского народа».
Фото: Рамзан Кадыров/ ВКонтакте
Глава Чечни Рамзан Кадыров пожелал лидеру президентской гонки Владимиру Путину новых успехов и свершений на пути возрождения России, пишет РИА Новости.
«Победа Владимира Путина есть победа всего российского народа, всего нашего Отечества!», - написал он на своей странице «ВКонтакте».
Действующий президент побеждает на выборах президента РФ с результатом в с 75,91% голосов после обработки 70% протоколов с участков. По словам чеченского лидера, в Республике за Путина согласно предварительным данным проголосовали более 93% избирателей.
Кадыров также пожелал Путину укрепления военной и экономической мощи страны.