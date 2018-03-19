Путин набрал 76% голосов после обработки данных с 85% участков

Кандидат в президенты России Владимир Путин лидирует по итогам подсчета бюллетеней с 85% избирательных участков, об этом сообщает Центральная избирательная комиссия РФ.

На этом этапе Путин собрал 76% голосов граждан страны. Как отметили в ЦИК РФ, действующий президент продолжает увеличивать отрыв от конкурентов. Данные с избирательных участков вводятся систему ГАС «Выборы» и обновляются в режиме реального времени. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с результатом в 12,18%, на третьем - представляющий партию ЛДПР Владимир Жириновский, собравший 5,92% голосов избирателей.

Как ранее отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, явка на президентские выборы стала крайне высокой не только на территории России. Захарова заявила, что в загранучреждениях, посольствах и консульствах России по всему миру также наблюдается беспрецедентно высокая явка.

Выборы президента России состоялись 18 марта. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что первые результаты будут известны уже к двум-трем часам ночи по московскому времени 19 марта.