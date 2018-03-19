Захарова рассказала о «беспрецедентной» явке в загранучреждениях
Официальный представитель МИД России отметила, что были организованы дополнительные избирательные участки за рубежом.
Фото: Hristo Rusev/ ZUMAPRESS/ Globallookpress
Явка на выборах президента России в заграничных учреждениях была беспрецедентно высокой. Об этом рассказал официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Россия 1».
«Идет беспрецедентная явка в наших загранучреждениях, в избирательных участки, сформированные в наших посольствах, генеральных консульствах», — цитирует дипломата ТАСС.
По словам Захаровой, были организованы дополнительные избирательных участков для голосования в ряде стран.
Выборы президента России состоялись в воскресенье, 18 марта. Первые итоги голосования стнут известны к двум-трем часам ночи по московскому времени.