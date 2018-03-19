Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Захарова рассказала о «беспрецедентной» явке в загранучреждениях

Андрей Аркадьев
01:26 19.03.2018
Официальный представитель МИД России отметила, что были организованы дополнительные избирательные участки за рубежом.
Фото: Hristo Rusev/ ZUMAPRESS/ Globallookpress

Явка на выборах президента России в заграничных учреждениях была беспрецедентно высокой. Об этом рассказал официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Россия 1».

«Идет беспрецедентная явка в наших загранучреждениях, в избирательных участки, сформированные в наших посольствах, генеральных консульствах», — цитирует дипломата ТАСС.

По словам Захаровой, были организованы дополнительные избирательных участков для голосования в ряде стран.

Выборы президента России состоялись в воскресенье, 18 марта. Первые итоги голосования стнут известны к двум-трем часам ночи по московскому времени.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Путин набрал 76% голосов после обработки данных с 85% участков
Дата19.03.2018, 01:38
Путин набрал 76% голосов после обработки данных с 85% участков
Военнослужащие по всей стране принимают участие в выборах президента РФ
Дата18.03.2018, 12:42
Военнослужащие по всей стране принимают участие в выборах президента РФ
Паралимпийские игры объявлены закрытыми
Дата18.03.2018, 15:59
Паралимпийские игры объявлены закрытыми
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Дата16.03.2018, 13:39
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Как модернизируют атомную подлодку «Щука-Б»: уникальные кадры из цеха
Дата15.03.2018, 17:19
Как модернизируют атомную подлодку «Щука-Б»: уникальные кадры из цеха
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
Дата13.03.2018, 12:48
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
01:50 В стране и мире
Видео
Кадыров пожелал Путину новых успехов и свершений
01:26 В стране и мире
Видео
Захарова рассказала о «беспрецедентной» явке в загранучреждениях
01:14 В стране и мире
Видео
Гимнаст Cirque du Soleil сорвался с высоты во время шоу и разбился насмерть
00:43 В стране и мире
На телефонах с Android найден вирус, ворующий деньги через телефонные звонки
22:56 В стране и мире
Климкин решил трудоустроить на Украине высланных из России британских дипломатов
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Исследователи предложили новую версию гибели группы Дятлова
Исследователи предложили новую версию гибели группы Дятлова
Рыбак стал свидетелем ледяного цунами на Байкале Видео
Рыбак стал свидетелем ледяного цунами на Байкале
Нашел слиток - удачливый якутянин обнаружил потерянный груз Ан-12 Видео
Нашел слиток - удачливый якутянин обнаружил потерянный груз Ан-12
Стало известно, как будет выглядеть новая Lada 4x4
Стало известно, как будет выглядеть новая Lada 4x4
Снайпер взорвал бомбу, выстрелив в нее: видео Видео
Снайпер взорвал бомбу, выстрелив в нее: видео
На Ямале морж остановил работу вахтовиков Видео
На Ямале морж остановил работу вахтовиков
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.