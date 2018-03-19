Гимнаст Cirque du Soleil сорвался с высоты во время шоу и разбился насмерть

Акробат известного во всем мире Cirque du Soleil трагически погиб прямо во время выступления на шоу в американской Флориде. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице организации.

«Вся семья Cirque du Soleil находится в шоке и опустошена этой трагедией. В ближайшие дни и недели наше внимание будет сосредоточено на поддержке семьи Янна и наших сотрудников», - сказал президент Cirque du Soleil Даниэль Ламарре.

Шоу Volta проводилось 17 марта в Тампе. Во время исполнения трюка гимнаст по имени Янн Арно сорвался с большой высоты и скончался от полученных травм, врачам не удалось спасти ему жизнь. Акробат проработал в этом шоу более пятнадцати лет.