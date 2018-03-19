На телефонах с Android найден вирус, ворующий деньги через телефонные звонки

Эксперты в области антивирусного программного обеспечения рассказали о новом варианте вируса, который способен перехватывать телефонные звонки со смартфонов под управлением операционной системы Android и таким образом лишать жертв денег. Об этом сообщается в материале компании Symantec.

Вирус под названием FakeBank способен перехватывать звонки пользователей смартфонов в банки, а также способен воровать информацию из банковских приложений для телефона. Собранную информацию о финансовом поведении приложение передает своим создателям, и те получают возможность использовать ее для кражи денег.

Ранние версии того же вируса имитировали вход в банковские приложения с целью украсть данные пользователя, однако обновленная вредоносная программа умеет значительно больше. На данный момент вирус активен только на территории Азии, однако в скором времени может распространиться на другие регионы мира.