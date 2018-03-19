Путин назвал «безобразием» ситуацию с голосованием на Украине

Владимир Путин назвал «безобразием» и «нарушением всех общепризнанных международных норм» блокирование избирательных участков на Украине.

Об этом заявил он, выступая на митинге-концерте на Манежной площади в Москве.

При этом действующий президент подчеркнул, что Россия не будет отвечать на действия Киева и вводить ограничения для граждан Украины, а «сделает так, чтобы украинцы чувствовали себя как дома».

18 марта украинские силовики и националисты заблокировали для россиян доступ к избирательным участкам в посольстве, а также генконсульствах в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.