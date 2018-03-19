Путин прокомментировал дело Скрипаля

Кандидат в президенты России Владимир Путин дал оценку «делу Скрипаля», которое развернулось в Великобритании. Российский лидер озвучил свое мнение во время пресс-конференции, передает RT.

Путин отметил, что о трагедии он узнал из сообщений прессы и добавил, что российская сторона готова к сотрудничеству в расследовании. Он также подчеркнул, что Россия уничтожила все свое химическое оружие под контролем международных наблюдателей.

«Что касается той трагедии, о которой вы сказали, я узнал о ней из средств массовой информации и первое, что приходит в голову, что если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте, это очевидный факт, надо это понимать», - сказал Путин.

Британский премьер Тереза Мэй ранее заявила, что отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля якобы произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства «Новичок», не предоставив при этом никаких доказательств своих слов. Российская сторона в свою очередь категорически отрицает все обвинения в свой адрес и называет их бездоказательными.