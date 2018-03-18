Народный артист России Федор Добронравов попал в больницу. Об этом агентству РИА Новости сообщила представитель актера Ирина Сойкина. Причины госпитализации не уточняются.

«Федор сейчас в больнице. Никаких подробностей рассказать не могу, но уже ничего страшного», - рассказала она.

Федор Добронравов был актером в театре «Сатирикон», а также работал в Театре сатиры. Снимался в юмористической программе «6 кадров». Кроме того, актер играл в фильмах «День радио», «Ликвидация», «Сваты».

В воскресенье, 18 марта был отменен спектакль «Чудики» с его участием, который должен был пройти в Светлогорске.