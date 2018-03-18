В штабе Путина «поблагодарили» Великобританию за высокую явку на выборы

В штабе кандидата в президенты России Владимира Путина «поблагодарили» Великобританию за высокую явку на президентских выборах. Об этом сообщает RT.

Как отметил пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов, явка оказалась заметно выше ожидаемой, и не последнюю роль в этом сыграла Великобритания, накануне выборов развернувшая громкую бездоказательную обвинительную кампанию против РФ

«Мы готовились к тому, что будет чуть более 50%. Сейчас цифра выше, чем мы ожидали, на 8—9%. За это надо сказать спасибо Великобритании… Потому что всякий раз, когда Россию огульно, бездоказательно в чём-либо обвиняют, когда нам начинают угрожать санкциями, всё, что делает русский народ, — это объединяется вокруг центра силы», - заявил пресс-секретарь.

Выборы президента России состоялись 18 марта. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что первые результаты будут известны уже к двум-трем часам ночи по московскому времени.