Путин поблагодарил всех, кто поддержал его на президентских выборах

Владимир Путин, выступая на митинге-концерте на Манежной площади, поблагодарил избирателей, поддержавших его кандидатуру на прошедших выборах президента.

Митинг проходит под лозунгом «Россия. Севастополь. Крым» и посвящен четвертой годовщине присоединения Крыма к России.

«Спасибо вам большое за поддержку», - заявил он.

Путин также выразил благодарность тем, кто собрался на площади и поздравил россиян с праздником. Митинг проходит под лозунгом «Россия. Севастополь. Крым» и посвящен воссоединению Крыма с Россией.

По предварительным данным ЦИК, после обработки 40% протоколов с участков, Путин с результатом 74,22% голосов побеждает на выборах президента РФ, пишет РИА Новости.