Россия обречена на успех – Путин о стоящих перед страной задачах

Кандидат в президенты России Владимир Путин заявил, что перед страной лежит масштабная работа. Об этом он заявил, выступая на митинге-концерте в честь воссоединения России и Крыма в Москве, передает РИА Новости.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия способна справиться со стоящими перед ней задачами, если будет думать о будущем, а не руководствоваться конъюнктурными соображениями, и в этом случае страна обречена на успех.

«Мы не будем руководствоваться в ходе нашей работы какими-то текущими конъюнктурными соображениями. Мы будем думать о будущем нашей великой Родины, о будущем наших детей. И действуя так, мы безусловно обречены на успех», - сказал Путин.

Выборы президента России состоялись 18 марта. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что первые результаты будут известны уже к двум-трем часам ночи по московскому времени.