Климкин решил трудоустроить на Украине высланных из России британских дипломатов

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил трудоустроить в Киеве высланных из России 23 британских дипломатов.

«Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву», - написал Климкин на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел России объявило персонами нон-граната и потребовало от 23 британских дипломатов покинуть Российскую Федерацию в недельный срок.

Вместе с тем в связи с диспаритетом в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие России на открытие и деятельность генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

Это стало ответом на решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, заявившей 14 марта о высылке 23 российских дипломатов, которая официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.