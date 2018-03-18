Боевики сбили самолет ВВС Сирии в провинции Дамаск
По некоторым данным, пилот успел катапультироваться и приземлиться на территории, подконтрольной правительственным войскам.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Боевики сбили самолет ВВС Сирии в районе хребта Каламун в провинции Дамаск. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте пресс-службы так называемой «Свободной сирийской армии».
«В Сирии сбит самолет Военно-воздушных сил сирийской армии в районе Каламун в провинции Дамаск», - говорится в сообщении.
#Breaking || Rural #Damascus #FSA forces shot down regime Sukhoi warplane this morning near the Chinese factory above east Qalamoun, rural Damascus#Syria pic.twitter.com/I0NZhzbStn— FSA News (@FSAPlatform) 18 марта 2018 г.
По некоторым данным, пилот успел катапультироваться и приземлиться на территории, подконтрольной правительственным войскам.