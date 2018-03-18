Боевики сбили самолет ВВС Сирии в провинции Дамаск

Боевики сбили самолет ВВС Сирии в районе хребта Каламун в провинции Дамаск. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте пресс-службы так называемой «Свободной сирийской армии».

«В Сирии сбит самолет Военно-воздушных сил сирийской армии в районе Каламун в провинции Дамаск», - говорится в сообщении.

По некоторым данным, пилот успел катапультироваться и приземлиться на территории, подконтрольной правительственным войскам.