Боевики сбили самолет ВВС Сирии в провинции Дамаск

Боевики сбили самолет ВВС Сирии в районе хребта Каламун в провинции Дамаск. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте пресс-службы так называемой «Свободной сирийской армии».

#Breaking || Rural #Damascus #FSA forces shot down regime Sukhoi warplane this morning near the Chinese factory above east Qalamoun, rural Damascus#Syria pic.twitter.com/I0NZhzbStn