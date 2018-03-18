Ситуация вызывает оторопь – Луговой о заявлениях Британии по «делу Скрипаля»

Обвинения Братании в адрес России по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, является особой для мировой политики. Об этом корреспонденту телеканала «Звезда» заявил член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

«Жуткая, вызывает оторопь от того, что ядерная держава, коей является Великобритания имеет в своем лице такого джентльмена, как Джонсон и премьер-министр, который делает такого рода заявления. Послушайте, завтра им в голову еще что-то взбредет и что? Опять Россия? А на минуточку у них ядерные ракеты, которые могут быть применены, баллистические, причем непонятно в каком направления. И дело не в этом, я не понимаю, насколько трезвомыслящий политик в Англии, а пока что мы их не видим, допущен к ядерной кнопке, чем это может закончиться?» - отметил Луговой.

Вместе с тем депутат назвал обвинения в адрес России провокацией, а также высказал предположение, что в дальнейшем следует ожидать ее развития.

«Я говорил уже, что это провокация и нам следует ожидать ее развития. Я не думаю, что речь идет о выборах, хотя это тоже важная часть этой провокации. Мне кажется, они, связывая Россию с попыткой убийства своего соотечественника в Британии, хотят найти себе повод или заручиться чем-то таким серьезным для может быть того, чтобы предпринимать действия, которые пойдут вразрез международному праву и будут нести потенциальную угрозу российской федерации. Они должны будут потом своим граждан объяснять, для чего они это делают. Хотя, я думаю, они в первую очередь надо ждать действий со стороны США», - заявил Луговой.

Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции также подчеркнул, что сценарий подобных провокаций хорошо известен.

«Все построено по одним лекалам – это бывшие российские граждане с сомнительной репутацией, получивших британское гражданство. Второе - событие, которое вокруг них происходит – происходит в людном месте, вызывает панику и общественный резонанс и третье – обнаруживается некое вещество и, в первую очередь, возникает вопрос, откуда оно вообще взялось?» - заключил Луговой.

Напомним, 14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что отравление Сергея Скрипаля якобы произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства «Новичок», не предоставив при этом никаких доказательств своих слов.

Российская сторона в свою очередь категорически отрицает все обвинения в свой адрес и называет их бездоказательными.