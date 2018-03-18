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13 мирных жителей ранены в результате обстрелов боевиков в Восточной Гуте

Анастасия Евдокимова
21:45 18.03.2018
Российским Центром по примирению враждующих сторон осуществляется работа по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной обстановки в Сирии с учетом резолюции Совета Безопасности ООН 2401.
13 мирных жителей ранены в результате обстрелов боевиков в Восточной Гуте
Фото: Samer Bouidani dpa / Globallookpress

В течение дня в Сирии фиксировались случаи нарушения режима прекращения боевых действий со стороны вооруженных группировок в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск. Об этом на брифинге заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Ю.Г. Евтушенко. По его словам, ситуация в Восточной Гуте остается напряженной. Не прекращаются минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки столица и ее окрестности обстреляны пять раз. Боевиками из Восточной Гуты выпущено десять мин. Ранено 13 мирных жителей, также есть разрушения.

Российский Центр по примирению продолжает проведение гуманитарной операции в Восточной Гуте. С 9 до 14 часов под контролем Центра по примирению введена в действие двадцатая «гуманитарная пауза».

Представителями Центра по примирению враждующих сторон продолжаются переговоры с лидерами вооруженных группировок по вопросу вывода из Восточной Гуты мирных жителей, боевиков, а также срочной эвакуации раненых и больных.

Сегодня через гуманитарный коридор в районе н.п. Мухайям аль-Вафедин удалось вывести 388 человек. Всего с 28 февраля по указанному коридору из Восточной Гуты вышли 1716 человек. По второму гуманитарному коридору из населенных пунктов Арбил, Хаммурия, Сакба и Хаззэ за текущие сутки выведено еще 25 235 человек.

Всего с начала действия «гуманитарных пауз» в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон было выведено 73656 человек. Для приема обращений мирных жителей из Восточной Гуты продолжает работать телефон «горячей линии».

Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для нормализации гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд граждан. Центр по примирению организовал доставку жителям населенных пунктов Айн-Айша провинции Эль-Кунейтра и Алеппо (район Фардос) продовольственных наборов, предметов первой необходимости и свежего хлеба общим весом 2,9 тонны.Продолжена работа по оказанию помощи мирным жителям, находящимся в лагере для перемещенных лиц Адра (22 км северо-восточнее Дамаска). За прошедшие сутки им переданы продуктовые наборы общим весом 1,2 тонны, одноразовая посуда матрацы, одеяла и постельное белье.

Представителями Центра по примирению враждующих сторон также организована доставка питьевой воды жителям населенного пункта Мазлум в провинции Дейр-эз-Зор. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 169 сирийцам, в том числе 38 детям. Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания.

Так, за сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 20 человек, в провинции Хама – 23 человека, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 594 человека.

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