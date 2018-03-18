Обвиняемый в крушении Boeing на Донбассе летчик Волошин найден мертвым

В Николаеве найден мертвым 29-летний летчик Владислав Волошин, имя которого фигурировало в расследовании крушения летом 2014 года малайзийского Boeing-777 под Донецком. Информация о смерти Волошина опубликована на официальном сайте Нацполиции Украины.

Рядом с телом Волошина нашли боевой пистолет без номерных знаков. Оружие уже направлено на экспертизу. О случившемся в полицию сообщили родственники Волошина.

«Семья находилась дома вместе с мужем, выстрел из комнаты услышала жена. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции. Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений», - говорится в сообщении ведомства.

Родственники рассказали, что в последнее время Волошин находился в угнетенном состоянии и высказывал тревожные намерения. Возбуждено уголовное дело.

Владислав Волошин был пилотом штурмовика Су-25 и принимал участие в военной операции в Донбассе. В декабре 2014 года в России объявился украинский военнослужащий, который заявил, что в уничтожении пассажирского самолета виновен летчик Владислав Волошин. При этом в СКР сообщили, что получили доказательства причастности украинского Су-25 к крушению лайнера.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, упал 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, в районе вооруженного противостояния украинских силовиков и ополченцев. На борту находились граждане 10 стран — 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.