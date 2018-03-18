Памфилова рассказала, когда станут известны первые результаты выборов

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что первые результаты выборов президента России будут известны уже к двум-трем часам ночи по московскому времени.

«Скорее всего, к 2-3 ночи будут основные результаты», — сказала Памфилова, пояснив, что в этом помогут современные технологии, внедренные на выборах в этом году.

Памфилова отметила, что процесс подсчета голосов избирателей при помощи современных технологий ускорился в три раза по сравнению с предыдущими выборами. Председатель ЦИК не исключила, что следующие выборы пройдут с использованием технологии блокчейн.