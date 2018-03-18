Все избирательные комиссии приступили к подсчету голосов

Все избирательные комиссии на территории России и не только приступили к подсчету голосов избирателей. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Пмафилова.

Вместе с тем председатель центризбиркома подчеркнула, что наблюдатели на выборах президента РФ не зафиксировали серьезных нарушений, которые ставили бы под сомнение итоги голосования.

Последними избирательные участки в стране закрылись в самом западном регионе - Калининградской области - в 20.00 местного времени (21:00 мск).

Между тем по состоянию на 18.00 по московскому времени явка избирателей на выборы составила 59,93%.