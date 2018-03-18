Путин набирает 76,3% на выборах президента России - Exit Pool

Владимир Путин с результатом 76,3% побеждает на выборах президента России в первом туре. Об этом свидетельствуют первые предварительные данные Exit Pool. По итогам предварительных подсчетов, кандидат Павел Грудинин (КПРФ) набрал 15,9% голосов по итогам обработки 21,33% голосов. Владимир Жириновский (ЛДПР) на выборах президента России получил 6,95% голосов избирателей. Ксения Собчак занимает четвертое место в гонке за пост президента России и набирает 1,39%. Кандидат Григорий Явлинский набрал 0,77% голосов. Сергей Бабурин набрал 0,62% голосов. Борис Титов набирает 0,6%. Максим Сурайкин - 0,61%.

По всей России завершили свою работу избирательные участки на президентских выборах. Регионы приступили к подсчету голосов избирателей. В ЦИК сообщили, что к ним не поступало ни одной заявки от участников выборов о каких-либо серьезных нарушениях. По данным МВД России, на момент закрытия избирательных участков органы внутренних дел не зафиксировали нарушений, способных повлиять на итоги выборов президента РФ.

За пост президента России борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).