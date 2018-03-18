Кот Мостик наблюдает за голосованием

За выборами на участке для голосования строителей моста через Керченский пролив следил известный кот-блогер по кличке Мостик. Он все время был на избирательном участке и наблюдал за процессом. Видеоролик о его «работе» в день выборов появился на странице четвероногого символа стройки в Instagram.

Среди всех российских регионов Крым и Севастополь оказались рекордсменами по посещаемости избирательных участков. Уже к середине дня явка превысила за 50%. Раньше всех проголосовали строители крымского моста. Свой выбор они сделали еще утром и сразу заступили на дневную смену. Для нескольких тысяч вахтовиков избирательные участки открылись прямо на стройплощадке. Инженеры, монтажники, сварщики, водители и крановщики голосовали целыми бригадами.

Выборы президента РФ проходят в Республике Крым и Севастополе впервые после воссоединения полуострова с Россией. Голосование в РК проходит на 1206 участках, в городе-герое — на 182.