Явка на выборах президента России составляет 59,5% - ЦИК

Явка избирателей на выборах президента России составляет 59,5%. К 19:00 по московскому времени на экране в информцентре ЦИК были выведены такие данные.

Ранее в ЦИК сообщили, что явка избирателей на выборах президента России по состоянию на 17:00 по московскому времени составила 51,9%.

До закрытия большинства избирательных участков в стране еще полчаса. Но уже сейчас можно сказать, что в целом по стране явка избирателей выше, чем шесть лет назад.

За пост президента России борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).