Баронесса фон Дрейер проголосовала во Франции на выборах президента РФ

Баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер, получившая в возрасте 100 лет гражданство России, проголосовала на выборах президента России на избирательном участке во Франции.

Сын баронессы Фома рассказал, что для женщины это было очень трогательным моментом, и она даже заплакала. По его словам, к ним в дом приехали молодые дипломаты с урной для голосования.

В ноябре 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство России баронессы Ирины Владимировны фон Дрейер — дочери белого эмигранта Владимира фон Дрейера, проживающей во Франции. Паспорт женщина получила от российского посла во Франции Александра Орлова в преддверии своего 100-летнего юбилея.