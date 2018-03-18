Скотланд-Ярд рассматривает новую версию отравления Скрипаля – СМИ

Скотланд-Ярд предполагает, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль мог быть отравлен не газом, как считалось ранее, а ядовитым порошком. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на неназванный источник.

По данным телеканала, в настоящее время следствие рассматривает версию, что Скрипаль и его дочь Юлия могли подвергнуться воздействию нервно-паралитического вещества в машине, которое попало в автомобиль через вентиляционные отверстия, при этом вещество было порошкообразной формы.

Между тем 14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что отравление Сергея Скрипаля якобы произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства «Новичок», не предоставив при этом никаких доказательств своих слов.

Российская сторона в свою очередь категорически отрицает все обвинения в свой адрес и называет их бездоказательными.