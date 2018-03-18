В России приступили к подсчету голосов на выборах президента

В 20 регионах России завершилось голосование на выборах президента и начался подсчет голосов.

Избирательные участки уже закрылись в Сахалинской, Иркутской, Магаданской, Томской, Кемеровской, Амурской, Новосибирской областях, Камчатском, Забайкальском, Приморском, Красноярском, Хабаровском и Алтайском краях, республиках Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия, Алтай, а также в Чукотской и Еврейской АО.

Ранее в ЦИК сообщили, что явка избирателей на выборах президента России по состоянию на 17:00 по московскому времени составила 51,9%.

До закрытия большинства избирательных участков в стране еще почти два часа. Но уже сейчас можно сказать, что в целом по стране явка избирателей выше, чем шесть лет назад.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что жалоба на «аномально высокую явку в Камчатском крае» ее потрясла. В Центризбиркоме предположили, что высокая явка именно с утра могла быть связана с тем, что жителей Камчатки предупредили об ухудшении погоды во второй половине дня. Избирательные участки на Камчатке закрылись в 11:00 по московскому времени, в настоящее время там идет подсчет голосов.