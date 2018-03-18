Посол РФ рассказал о провокациях на выборах президента России в США
По словам российского посла, одним из фактов провокаций был инцидент, когда «здания, где должно было быть проведено голосование, облили гадостью».
Фото: Рavel Bednyakov Xinhua / Globallookpress
Во время досрочных выборов президента России в США были зафиксированы провокации. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
«Не могу вам сказать, что прошло на сто процентов так, как бы мы хотели, потому что, к сожалению, были факты провокаций. Наверное, об этом не надо скрывать», — приводит слова Антонова РИА Новости.
По его словам, одним из фактов провокаций был инцидент, когда «здания, где должно было быть проведено голосование, облили гадостью».