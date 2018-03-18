Президент Сирии Башар Асад посетил огневой рубеж в Восточной Гуте и встретился с военнослужащими. Об этом сообщает пресс-служба сирийского президента.

«На линиях огня в Восточной Гуте Президент Асад с героями сирийской арабской армии», - сообщила пресс-служба в Telegram.

По последним данным командования армии Сирии, правительственные войска освободили от боевиков 70% территории Восточной Гуты. После начала действия гумкоридора в населенном пункте поселении Хаммурия за четыре дня Гуту покинули около 50 тысяч человек.