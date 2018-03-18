В Москве проходит «Ночь выборов»

В Москве проходит онлайн-марафон «Ночь выборов». Известные артисты, музыканты, политологи и журналисты обсуждают ход голосования. На прямую связь с ними выходят эксперты из разных регионов России и рассказывают, как выборы проходят у них. Все это транслируют в социальных сетях.

«Мы выбираем свое будущее, для себя и для детей, для внуков. Это очень важный день, выбрать его правильно, правильно выбрать направление, правильного человека, человека-лидера», - рассказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

На связь с участниками марафона выходит и Крым, где выборы президента России проходят впервые. На избирательных участках полуострова работают около сорока наблюдателей из двадцати стран мира. Среди них есть представители США, Великобритании и Украины. Ни одного нарушения зафиксировано не было. По данным избиркома, проголосовали уже больше трети крымчан и жителей Севастополя.