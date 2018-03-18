В ОБСЕ предложили РФ и Украине самостоятельно решить вопрос по выборам

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) предложила Москве и Киеву самостоятельно решить разногласия по недопуску российских граждан на избирательные участки на территории Украины.

По словам пресс-секретаря бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томаса Раймера, международные стандарты или соглашения об обеспечении голосования на зарубежных выборах отсутствуют, таким образом данный вопрос двум странам придется решить самим, передает сайт газеты «Известия».

Между тем ранее ОБСЕ направила Киеву обращение, в котором подчеркивается необходимость обеспечить права россиян во время голосования на выборах президента России на территории Украины.

Несмотря на это, сегодня во Львове и Одессе сотрудники украинской полиции совместно с представителями национальной гвардии установили металлические ограждения у здания российских консульств, где располагаются избирательные участки для голосования на выборах президента России. В Харькове же и Киеве украинские националисты устроили пикет перед российскими дипучреждениями, также блокируя доступ для избирателей.