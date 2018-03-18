Российский биатлонист Антон Шипулин проголосовал во время Кубка Мира в Норвегии

Российские биатлонисты, которые принимают участие в этапе Кубка Мира в Норвегии, проголосовали на избирательном участке, расположенном в посольстве России в Осло.

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин рассказал, что для организации голосования для спортсменов российское посольство сделало все самое необходимое.

«Сегодня у нас важный день — выборы президента России. Мы всей командой приехали проголосовать в посольство страны в Норвегии. Каждый из членов сборной проявляет активную гражданскую позицию. Посольство в Осло предоставило нам все необходимое», — рассказал Шипулин.

Шипулин добавил, что считает, что каждый гражданин России должен отдать свой голос на выборах президента.