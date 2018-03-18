В ЦИК заявили о высокой степени прозрачности выборов президента РФ
Заместитель представителя ЦИК Николай Булаев заявил, что выборы президента России проводятся на высочайшем уровне открытости.
По словам Булаева, сотрудники ЦИКА своевременно реагируют даже на малейшие нарушения в ходе голосования.
«Ни в одной стране мира нет той открытости, как у нас. При такой степени открытости видны все малейшие нарушения. Тем более грубые нарушения, мы их фиксируем, мы не бегаем, не прячемся, не пытаемся скрыть», - приводит слова зампреда ЦИК RT.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что единственным серьезным инцидентом стала ночная DDOS-атака на официальный сайт ведомства. Она проводилась с территории 15 стран, но не нанесла ущерба. Все последствия кибернападения были оперативно устранены. ЦИК работает в нормальном режиме.
Между тем, по данным центризберкома, к настоящему времени явка на выборах президента-2018 превышает показатели 2012 года. Средний показатель явки по регионам составляет 60% и более.