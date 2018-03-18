В Великобритании автомобиль въехал в ночной клуб: есть пострадавшие

В Великобритании автомобиль въехал на территорию ночного клуба. Инцидент произошел в городе Грейвзенд в графстве Кент. В результате происшествия пострадали 13 человек.

«13 человек получили ранения после инцидента, в ходе которого автомобиль въехал в ночной клуб в Грейвзенде прошлой ночью. Примите к сведению, пожалуйста, что этот инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом», — сообщается в Twitter-аккаунте британской полиции.

13 people have been confirmed injured following an incident in which a car drove into a nightclub in #Gravesend last night. Please note this incident is NOT being treated as terror-related. https://t.co/Dk0HHBMHuN — Kent Police (UK) (@kent_police) 18 марта 2018 г.

В местной полиции заявили, что по подозрению в покушении на убийство задержан 21-летний мужчина.