В Великобритании автомобиль въехал в ночной клуб: есть пострадавшие
Инцидент произошел в городе Грейвзенд в графстве Кент.
В Великобритании автомобиль въехал на территорию ночного клуба. Инцидент произошел в городе Грейвзенд в графстве Кент. В результате происшествия пострадали 13 человек.
«13 человек получили ранения после инцидента, в ходе которого автомобиль въехал в ночной клуб в Грейвзенде прошлой ночью. Примите к сведению, пожалуйста, что этот инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом», — сообщается в Twitter-аккаунте британской полиции.
13 people have been confirmed injured following an incident in which a car drove into a nightclub in #Gravesend last night. Please note this incident is NOT being treated as terror-related. https://t.co/Dk0HHBMHuN— Kent Police (UK) (@kent_police) 18 марта 2018 г.
В местной полиции заявили, что по подозрению в покушении на убийство задержан 21-летний мужчина.