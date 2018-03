В Великобритании автомобиль въехал в ночной клуб: есть пострадавшие

В Великобритании автомобиль въехал на территорию ночного клуба. Инцидент произошел в городе Грейвзенд в графстве Кент. В результате происшествия пострадали 13 человек.

13 people have been confirmed injured following an incident in which a car drove into a nightclub in #Gravesend last night. Please note this incident is NOT being treated as terror-related. https://t.co/Dk0HHBMHuN