Для голосования за рубежом зарегистрировались более полутора млн российских граждан

Для голосования за рубежом зарегистрировались более полутора миллионов российских граждан, сообщает ЦИК. В Пхеньяне на участок при посольстве пришел единственный россиянин, постоянно проживающий в КНДР - Владимир Ли. В Китае ожидается явка в несколько тысяч человек.

Особенно активны российские студенты, которые обучаются в КНР. В Шанхае, где участок открыт в здании генконсульства, около двухсот россиян устроили флешмоб в поддержку выборов. В самом центре города они исполнили танец. Видео мгновенно разлетелось по соцсетям.

В Аргентине накануне досрочно проголосовали специалисты ВМФ России, которые участвуют в поисковой операции аргентинской подводной лодки Сан-Хуан.